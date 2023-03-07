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Анна Иванова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.01.1884

Муж: Ефимий Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1884

Дочь: Мелания Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Григорьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
28.07.1886

Дочь: Параскева Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Григорьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.11.1890

Сын: Фёдор Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Григорьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
26.10.1891

Сын: Андрей Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Григорьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
04.10.1894

Сын: Сергей Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Григорьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
21.06.1896

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Ефимий Григорьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.06.1899

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Григорьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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