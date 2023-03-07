Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1884
Муж: Ефимий Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1884
Дочь: Мелания Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Григорьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
28.07.1886
Дочь: Параскева Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Григорьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.11.1890
Сын: Фёдор Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Григорьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
26.10.1891
Сын: Андрей Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Григорьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
04.10.1894
Сын: Сергей Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Григорьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
21.06.1896
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Ефимий Григорьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.06.1899
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Григорьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно