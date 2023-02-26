Андрей Ефимов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения26.10.1891
Дата смерти10.12.1899
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1891
Отец: Ефимий Григорьев
Мать: Анна Иванова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
10.12.1899
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от неопределённого тифа