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Андрей Ефимов

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

26.10.1891

Дата смерти

10.12.1899

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1891

Отец: Ефимий Григорьев

Мать: Анна Иванова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
10.12.1899
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от неопределённого тифа
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