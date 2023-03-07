Лобовкина Татьяна Стефанова
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.01.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1911
Отец ребёнка: Лобовкин Михаил Платонов
Рождение ребёнка
31.08.1913
Отец ребёнка: Лобовкин Михаил Платонов
Рождение ребёнка
01.01.1916
Дочь: Ульяна Михайлова
Отец ребёнка: Лобовкин Михаил Платонов
Смерть
Неизвестно