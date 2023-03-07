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Лобовкина Татьяна Стефанова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: ?

Мать: ?

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.01.1911

Муж: Лобовкин Михаил Платонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1911

Сын: Лобовкин Яков Михайлов

Отец ребёнка: Лобовкин Михаил Платонов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1913

Сын: Лобовкин Федот Михайлов

Отец ребёнка: Лобовкин Михаил Платонов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1916

Дочь: Ульяна Михайлова

Отец ребёнка: Лобовкин Михаил Платонов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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