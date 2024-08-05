Дарья Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Нестер Фёдорович

Мать: Арина Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Евфимия Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Аксинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
1716

Сын: Стефан Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
1724

Сын: Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Георгиевич (Егорович)

Смерть
Неизвестно

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