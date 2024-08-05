Дарья Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Нестер Фёдорович
Мать: Арина Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Евфимия Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Аксинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
1716
Сын: Стефан Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
1724
Сын: Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Георгиевич (Егорович)
Смерть
Неизвестно