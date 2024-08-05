Нестер Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестер Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1675 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Фоминична

Рождение ребёнка
1692

Дочь: Дарья Нестеровна

Мать ребёнка: Арина Фоминична

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Анна Нестеровна

Мать ребёнка: Арина Фоминична

Рождение ребёнка
1703

Сын: Терентий Нестерович

Мать ребёнка: Арина Фоминична

Смерть
Неизвестно

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