Арина Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Фома

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестер Фёдорович

Рождение ребёнка
1692

Дочь: Дарья Нестеровна

Отец ребёнка: Нестер Фёдорович

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Анна Нестеровна

Отец ребёнка: Нестер Фёдорович

Рождение ребёнка
1703

Сын: Терентий Нестерович

Отец ребёнка: Нестер Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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