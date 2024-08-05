Арина Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Фома
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестер Фёдорович
Рождение ребёнка
1692
Дочь: Дарья Нестеровна
Отец ребёнка: Нестер Фёдорович
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Анна Нестеровна
Отец ребёнка: Нестер Фёдорович
Рождение ребёнка
1703
Сын: Терентий Нестерович
Отец ребёнка: Нестер Фёдорович
Смерть
Неизвестно