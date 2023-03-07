Симдянов Кузьма Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Симдянов Сергей Григорьев
Мать: Симдянова Малания
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Анна Кузьмина
Мать ребёнка: Симдянова Хавронья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Ульяна Кузьмина
Мать ребёнка: Симдянова Хавронья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Клавдия (Марья) Кузьмина
Мать ребёнка: Симдянова Хавронья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Симдянова Хавронья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Симдянов Григорий Кузьмин
Мать ребёнка: Симдянова Хавронья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Симдянова Хавронья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Пелагия Кузьмина
Мать ребёнка: Симдянова Хавронья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857