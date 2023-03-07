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Симдянов Кузьма Сергеев

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Место рождения

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Симдянов Сергей Григорьев

Мать: Симдянова Малания

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Анна Кузьмина

Мать ребёнка: Симдянова Хавронья Васильева

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Ульяна Кузьмина

Мать ребёнка: Симдянова Хавронья Васильева

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Клавдия (Марья) Кузьмина

Мать ребёнка: Симдянова Хавронья Васильева

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Симдянов Никифор Кузьмин

Мать ребёнка: Симдянова Хавронья Васильева

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Симдянов Григорий Кузьмин

Мать ребёнка: Симдянова Хавронья Васильева

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Симдянов Стефан Кузьмин

Мать ребёнка: Симдянова Хавронья Васильева

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Пелагия Кузьмина

Мать ребёнка: Симдянова Хавронья Васильева

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симдянова Хавронья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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