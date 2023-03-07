Симдянов Стефан Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти02.10.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Симдянова Дария Егорова
Рождение ребёнка
19.11.1868 ст.
Дочь: Ушмаева Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: Симдянова Дария Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симдянова Дария Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.10.1898 ст.
Причина смерти: от простуды