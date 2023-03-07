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Симдянов Стефан Кузьмин

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Место рождения

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

02.10.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Симдянов Кузьма Сергеев

Мать: Симдянова Хавронья Васильева

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Симдянов Иван Стефанов

Мать ребёнка: Симдянова Дария Егорова

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1868 ст.

Дочь: Ушмаева Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: Симдянова Дария Егорова

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симдянова Дария Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.10.1898 ст.
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от простуды
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