Ушмаева (Симдянова) Екатерина Стефанова
Место рождения
Дата рождения01.12.1868
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1868
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.07.1885
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ушмаев (Ушмав) Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Ушмаева) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Ушмаева) Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
15.01.1896
Сын: Ушмаев (Ушмав) Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
23.10.1897
Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
11.04.1900
Дочь: (Ушмаева) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
11.06.1903
Дочь: (Ушмаева) Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Ушмаева) Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
27.04.1907
Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров
Бракосочетание
20.05.1912
Смерть
После 1912