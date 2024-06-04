Ушмаева (Симдянова) Екатерина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаева (Симдянова) Екатерина Стефанова

Место рождения

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.12.1868

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1868

Отец: Симдянов Стефан (Степан) Кузьмин

Мать: Симдянова Дария Егорова

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.07.1885

Муж: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Ушмаев (Ушмав) Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Ушмаева) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Ушмаева) Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1896

Сын: Ушмаев (Ушмав) Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1897

Сын: Ушмаев Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.04.1900

Дочь: (Ушмаева) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1903

Дочь: (Ушмаева) Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Ушмаева) Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.04.1907

Сын: Ушмаев Трофим Алексеев

Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Алексей Прохоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.05.1912

Муж: Рогожкин Андрей Архипов

Смерть
После 1912

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