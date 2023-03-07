Симдянова Хавронья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симдянова Хавронья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Анна Кузьмина

Отец ребёнка: Симдянов Кузьма Сергеев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Ульяна Кузьмина

Отец ребёнка: Симдянов Кузьма Сергеев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Клавдия (Марья) Кузьмина

Отец ребёнка: Симдянов Кузьма Сергеев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Симдянов Никифор Кузьмин

Отец ребёнка: Симдянов Кузьма Сергеев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Симдянов Григорий Кузьмин

Отец ребёнка: Симдянов Кузьма Сергеев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Симдянов Стефан Кузьмин

Отец ребёнка: Симдянов Кузьма Сергеев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Пелагия Кузьмина

Отец ребёнка: Симдянов Кузьма Сергеев

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симдянов Кузьма Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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