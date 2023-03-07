Симдянова Хавронья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Анна Кузьмина
Отец ребёнка: Симдянов Кузьма Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Ульяна Кузьмина
Отец ребёнка: Симдянов Кузьма Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Клавдия (Марья) Кузьмина
Отец ребёнка: Симдянов Кузьма Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Симдянов Кузьма Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Симдянов Григорий Кузьмин
Отец ребёнка: Симдянов Кузьма Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Симдянов Кузьма Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Пелагия Кузьмина
Отец ребёнка: Симдянов Кузьма Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857