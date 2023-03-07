Симдянова Малания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 26.01.1791 ст.
Отец ребёнка: Симдянов Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
21.10.1795 ст.
Дочь: Настасья Сергеева
Отец ребёнка: Симдянов Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Симдянов Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Симдянов Сергей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834