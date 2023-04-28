Симдянов Симеон Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимдянов Симеон Сергеев

Симдянов Симеон Сергеев

Место рождения

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 26.01.1791 ст.

Дата смерти

После 1813

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.01.1791 ст.

Отец: Симдянов Сергей Григорьев

Мать: Симдянова Малания

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Симдянов Павел Симеонов

Мать ребёнка: Симдянова Федосья Кузьмина

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Ирина Симеонова

Мать ребёнка: Симдянова Федосья Кузьмина

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симдянова Федосья Кузьмина

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1813
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close