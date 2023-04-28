Симдянов Симеон Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 26.01.1791 ст.
Дата смертиПосле 1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.01.1791 ст.
Отец: Симдянов Сергей Григорьев
Мать: Симдянова Малания
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Симдянова Федосья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Ирина Симеонова
Мать ребёнка: Симдянова Федосья Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1813