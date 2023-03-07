Симдянов Павел Симеонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Симдянова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Симдянова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Вера Павлова
Мать ребёнка: Симдянова Марья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симдянова Марья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850