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Симдянов Павел Симеонов

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Место рождения

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Симдянов Симеон Сергеев

Мать: Симдянова Федосья Кузьмина

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Симдянов Алексей Павлов

Мать ребёнка: Симдянова Марья Ефимова

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Симдянов Кирилл Павлов

Мать ребёнка: Симдянова Марья Ефимова

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Вера Павлова

Мать ребёнка: Симдянова Марья Ефимова

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симдянова Марья Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1850
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