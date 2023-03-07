Симдянова Марья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Симдянов Павел Симеонов
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Симдянов Павел Симеонов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Вера Павлова
Отец ребёнка: Симдянов Павел Симеонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850