Масальская-Сурина Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасальская-Сурина Елизавета Петровна

Масальская-Сурина Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

30.06.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масальский-Сурин Иосиф

Смерть
30.06.1908 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
03.07.1908 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Храм Девяти мучеников Кизических Вдова Титулярного Советника Елизавета Петровна Мосальская-Сурина умерла в возрасте 75-и лет, от маразма. Священник Александр Заозерский ЦГА Москвы, фонд №203, опись... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.