Масальская-Сурина Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти30.06.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1908 ст.
Похороны
03.07.1908 ст.
Храм Девяти мучеников Кизических Вдова Титулярного Советника Елизавета Петровна Мосальская-Сурина умерла в возрасте 75-и лет, от маразма. Священник Александр Заозерский ЦГА Москвы, фонд №203, опись... Показать все