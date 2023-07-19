Еремеева (Ларина) Екатерина Захарьевна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Тверск. губернии Калязинскаго уезда, Нагорской волости д. Новой
Рождение ребёнка
06.11.1897
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Еремеев Александр Феодоров
Рождение ребёнка
22.09.1899
Сын: Никита
Отец ребёнка: Еремеев Александр Феодоров
Рождение ребёнка
06.10.1903
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Еремеев Александр Феодоров
Рождение ребёнка
28.07.1906
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Еремеев Александр Феодоров
Рождение ребёнка
04.06.1908
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Еремеев Александр Феодоров
Рождение ребёнка
18.12.1910
Сын: Николай
Отец ребёнка: Еремеев Александр Феодоров
Рождение ребёнка
20.04.1913
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Еремеев Александр Феодоров
Рождение ребёнка
05.03.1915
Сын: Еремеев Иван Александрович
Отец ребёнка: Еремеев Александр Феодоров
Маншино, Переславский муниципальный район, Ярославская область