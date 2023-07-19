Еремеева (Ларина) Екатерина Захарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева (Ларина) Екатерина Захарьевна

Место рождения

Тверск. губернии Калязинскаго уезда, Нагорской волости д. Новой

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1897 г.р.
1899 г.р.
1903 г.р.
1906 г.р.
1908 г.р.
1910 г.р.

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Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверск. губернии Калязинскаго уезда, Нагорской волости д. Новой
Рождение ребёнка
06.11.1897

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Еремеев Александр Феодоров

Рождение ребёнка
22.09.1899

Сын: Никита

Отец ребёнка: Еремеев Александр Феодоров

Рождение ребёнка
06.10.1903

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Еремеев Александр Феодоров

Рождение ребёнка
28.07.1906

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Еремеев Александр Феодоров

Рождение ребёнка
04.06.1908

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Еремеев Александр Феодоров

Рождение ребёнка
18.12.1910

Сын: Николай

Отец ребёнка: Еремеев Александр Феодоров

Рождение ребёнка
20.04.1913

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Еремеев Александр Феодоров

Рождение ребёнка
05.03.1915

Сын: Еремеев Иван Александрович

Отец ребёнка: Еремеев Александр Феодоров

Маншино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
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