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Анастасия
Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.04.1913
Пол
Женский
Отец
Еремеев Александр Феодоров
1877 г.р.
Мать
Еремеева (Ларина) Екатерина Захарьевна
1877 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1913
Отец:
Еремеев Александр Феодоров
Мать:
Еремеева Екатерина Захарьевна
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