Денисова (Григорьева) Марія
Место рождения
Дата рождения22.07.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1856
Отец: Григорьевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Сударчикова Стефанида
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій
Рождение ребёнка
30.11.1879
Сын: Денисовъ Андрей
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій
Рождение ребёнка
1882
Сын: Денисовъ Макаръ
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій
Рождение ребёнка
10.12.1884
Дочь: Анисія
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій
Рождение ребёнка
19.08.1888
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій
Рождение ребёнка
27.10.1890
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій
Рождение ребёнка
15.06.1892
Сын: Денисовъ Леонтій
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій
Рождение ребёнка
08.02.1895
Сын: Денисовъ Алексей
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій
Рождение ребёнка
04.12.1897
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Елизавета
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисовъ Порфирій