Денисова (Григорьева) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова (Григорьева) Марія

Денисова (Григорьева) Марія

avatar

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.07.1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1856

Отец: Григорьевъ Михаилъ

Мать: Шарова Григорьева Татьяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Сударчикова Стефанида

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Рождение ребёнка
30.11.1879

Сын: Денисовъ Андрей

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Денисовъ Макаръ

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Рождение ребёнка
10.12.1884

Дочь: Анисія

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1888

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1890

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1892

Сын: Денисовъ Леонтій

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1895

Сын: Денисовъ Алексей

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1897

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Елизавета

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисовъ Порфирій

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close