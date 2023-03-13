Сударчикова (Денисова) Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Денисовъ Порфирій
Мать: Денисова Марія
Бракосочетание
24.01.1896
Муж: Сударчиковъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1897
Сын: Сударчиковъ Петръ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.07.1901
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.10.1903
Сын: Сударчиковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.05.1906
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.01.1909
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.12.1913
Сын: Сударчиковъ Николай
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ