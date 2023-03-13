Сударчикова (Денисова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Денисова) Стефанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Денисовъ Порфирій

Мать: Денисова Марія

Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1897

Сын: Сударчиковъ Петръ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1901

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1903

Сын: Сударчиковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1906

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1909

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Рождение ребёнка
03.12.1913

Сын: Сударчиковъ Николай

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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