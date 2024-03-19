- (Лебедева) Надежда Елизаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиПосле 1907 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Бракосочетание
01.11.1898 ст.
Муж: - Гаврил Иванович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.03.1900 ст.
Сын: - Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: - Гаврил Иванович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.1-2 (Рождение №-19м)
Рождение ребёнка
1901 ст.
Сын: - Иоанн Гавриилович
Отец ребёнка: - Гаврил Иванович
Смерть
После 1907 ст.