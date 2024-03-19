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- (Лебедева) Надежда Елизаровна

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

После 1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: Лебедев Елизар Васильевич

Мать: Лебедева Параскева / Прасковья Андреевна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
01.11.1898 ст.

Муж: - Гаврил Иванович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.03.1900 ст.

Сын: - Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: - Гаврил Иванович

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.1-2 (Рождение №-19м)
Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: - Иоанн Гавриилович

Отец ребёнка: - Гаврил Иванович

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
После 1907 ст.
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