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- Гаврил (Гавриил) Иванович

Место рождения

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

После 1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: - Иван Андреевич

Мать: - Степанида Евграфовна

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
01.11.1898 ст.

Жена: - Надежда Елизаровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.03.1900 ст.

Сын: - Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: - Надежда Елизаровна

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.1-2 (Рождение №-19м)
Смерть
После 1901 ст.
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