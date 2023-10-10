- Гаврил (Гавриил) Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смертиПосле 1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.
Отец: - Иван Андреевич
Мать: - Степанида Евграфовна
Бракосочетание
01.11.1898 ст.
Жена: - Надежда Елизаровна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.03.1900 ст.
Сын: - Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: - Надежда Елизаровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.1-2 (Рождение №-19м)
Смерть
После 1901 ст.