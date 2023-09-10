Лебедев Елизар Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1873 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Дочь: Жохова (Лебедева) Надежда Елизаровна
Мать ребёнка: Лебедева (-) Параскева / Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
16.08.1887 ст.
Дочь: Березина (Лебедева) Наталья Елизаровна
Мать ребёнка: Лебедева (-) Параскева / Прасковья Андреевна
Смерть
Неизвестно