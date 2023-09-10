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Лебедев Елизар Васильевич

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
04.02.1873 ст.

Жена: Лебедева (-) Параскева / Прасковья Андреевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: Жохова (Лебедева) Надежда Елизаровна

Мать ребёнка: Лебедева (-) Параскева / Прасковья Андреевна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.08.1887 ст.

Дочь: Березина (Лебедева) Наталья Елизаровна

Мать ребёнка: Лебедева (-) Параскева / Прасковья Андреевна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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