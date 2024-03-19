(Шерварли) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шерварли) Мария Григорьевна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

20.12.1927

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1927

Отец: Шерварли Григорий Антонович

Мать: Анна Васильевна

Образование
С 01.09.1936 по 24.06.1946
Образование
С 01.09.1952 по 17.07.1957
Работа или профессия
С 01.09.1957 по 10.06.1965
вечірня школа робітничої молоді
Работа или профессия
С 01.09.1965 по 08.05.1976
вечірня школа на зоні для особливо небезпечних злочинців
вчителька російської мови та літератури
Работа или профессия
С 01.09.1976 по 11.11.1990
вечірня школа робітничої молоді
вчителька російської мови та літератури
Работа или профессия
С 17.12.1990 по 10.09.1998
пенсіонер за вислугою років
Работа или профессия
С 17.12.1990
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1998
Похороны
Неизвестно
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