Смирнов Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1907