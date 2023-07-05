Смирнов Иван Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Иван Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1852 г.р.
Скрыто настройками приватности
1861 г.р.
1863 г.р.

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Смирнов Петр Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Смирнов Иван Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Смирнов Федор Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1907
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