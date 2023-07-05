(Тихонова) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Смирнов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1857
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Смирнов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Смирнов Иван Тихонович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1873