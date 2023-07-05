(Тихонова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тихонова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1852 г.р.
Скрыто настройками приватности
1861 г.р.
1863 г.р.

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Смирнов Петр Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Смирнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Смирнов Федор Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Тихонович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1873
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