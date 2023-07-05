Смирнов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Смирнов Иван Тихонович
Мать: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
12.10.1884
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.11.1885
Мать ребёнка: Смирнова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова Надежда Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
моск. 1 гильдии купеч. сын