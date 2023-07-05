Смирнов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Смирнов Иван Тихонович

Мать: Пелагея Ивановна

Бракосочетание
12.10.1884

Жена: Смирнова Надежда Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.11.1885

Сын: Смирнов Борис Федорович

Мать ребёнка: Смирнова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Федорович

Мать ребёнка: Смирнова Надежда Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
моск. 1 гильдии купеч. сын
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