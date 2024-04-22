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Копылов Амелин Петр Антонов

Место рождения

Гавриловка 1-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: Копылов Антон Моисеев

Мать: не указана

Гавриловка 1-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Переведены в 1855 году
Рождение ребёнка
25.06.1855 ст.

Дочь: Копылова Амелина Февронья Петрова

Мать ребёнка: Копылова Амелина Марья Петрова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Копылова Евгения Петрова

Мать ребёнка: Копылова Амелина Марья Петрова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Копылов Амелин Терентий Петров

Мать ребёнка: Копылова Амелина Марья Петрова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.03.1858 ст.

Дочь: Копылова Амелина Матрена Петрова

Мать ребёнка: Копылова Амелина Марья Петрова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Копылов Амелин Ипполит Петров

Мать ребёнка: Копылова Амелина Марья Петрова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Копылов Андрей Петров

Мать ребёнка: Копылова Амелина Марья Петрова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Амелина Марья Петрова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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