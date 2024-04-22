Копылов Амелин Петр Антонов
Место рождения
Дата рождения1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.
Отец: Копылов Антон Моисеев
Переведены в 1855 году
Рождение ребёнка
25.06.1855 ст.
Дочь: Копылова Амелина Февронья Петрова
Мать ребёнка: Копылова Амелина Марья Петрова
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Копылова Евгения Петрова
Мать ребёнка: Копылова Амелина Марья Петрова
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Копылов Амелин Терентий Петров
Мать ребёнка: Копылова Амелина Марья Петрова
Рождение ребёнка
26.03.1858 ст.
Дочь: Копылова Амелина Матрена Петрова
Мать ребёнка: Копылова Амелина Марья Петрова
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Копылов Амелин Ипполит Петров
Мать ребёнка: Копылова Амелина Марья Петрова
Рождение ребёнка
1865 ст.
Мать ребёнка: Копылова Амелина Марья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно