Копылов Андрей Петров
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Бракосочетание
09.11.1884 ст.
Жена: Елена Павлова Винальева
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Никифор Иванов Малахов Лука Филиппов Проваторов По невесте Дмитрий Лаврентьев Пантюшина Василий Маркелов Савушкин
Смерть
Неизвестно