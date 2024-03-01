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Копылов Андрей Петров

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: Копылов Амелин Петр Антонов

Мать: Копылова Амелина (Пантюшина) Марья Петрова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
09.11.1884 ст.

Жена: Елена Павлова Винальева

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Никифор Иванов Малахов Лука Филиппов Проваторов По невесте Дмитрий Лаврентьев Пантюшина Василий Маркелов Савушкин
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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