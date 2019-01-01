село Гавриловка 1-я, село Гавриловка 1-я, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Гавриловка 1-я

Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1202Гавриловка, с. каз. и вл.при р. Ире.263051317311785Церковь православная 1. Почтовая станция. Базар. Завод овчарный. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Пересыпкинская волость
492. Гавриловка, село бывшее государственное, при речке Б. Ире, дворов 445, жителей 2576, церковь православная, поташный завод, почтовая станция

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Пересыпкинская волость
село Гавриловка«Кирсановская» поч.-телег. контора2525
Гавриловский поселок«Кирсановская» поч.-телег. контора2727

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Гавриловский район
65244Гавриловка 1-ясело52°51'42°48'N-38-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Гавриловский муниципальный район, Сельское поселение Гавриловский 2-й сельсовет
68603410108с Гавриловка 1-ясело
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