Потримай Ефим Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Потримай ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1779
Дочь: София Ефимовна
Мать ребёнка: Потримай Параскева Ильинична
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Матрена Ефимовна
Мать ребёнка: Потримай Параскева Ильинична
Рождение ребёнка
06.03.1790
Сын: Потримай Василий Ефимович
Мать ребёнка: Потримай Параскева Ильинична
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Потримай Параскева Ильинична
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Потримай Параскева Ильинична
Смерть
1821
Похороны
Неизвестно