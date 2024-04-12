Потримай Ефим Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай Ефим Афанасьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1753

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Потримай ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1779

Дочь: София Ефимовна

Мать ребёнка: Потримай Параскева Ильинична

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Матрена Ефимовна

Мать ребёнка: Потримай Параскева Ильинична

Рождение ребёнка
06.03.1790

Сын: Потримай Василий Ефимович

Мать ребёнка: Потримай Параскева Ильинична

Рождение ребёнка
1793

Сын: Потримай Петр Ефимович

Мать ребёнка: Потримай Параскева Ильинична

Рождение ребёнка
1798

Сын: Потримай Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Потримай Параскева Ильинична

Смерть
1821
Похороны
Неизвестно
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