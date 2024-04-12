Потримай Параскева Ильинична
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
1779
Дочь: София Ефимовна
Отец ребёнка: Потримай Ефим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Потримай Ефим Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.03.1790
Сын: Потримай Василий Ефимович
Отец ребёнка: Потримай Ефим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Потримай Ефим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Потримай Ефим Афанасьевич
Смерть
Неизвестно