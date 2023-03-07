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Серкова (Антипина) Екатерина

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.11.1850

Дата смерти

28.05.1916

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1850

Отец: Антипинъ Паѵелъ

Мать: Антипина Ирина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1870

Муж: Серковъ Демьянъ

Рождение ребёнка
1872

Сын: Серковъ Григорій

Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1874

Сын: Серковъ Иванъ

Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Серковъ Андрей

Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Кофейникова Анастасія

Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Агаѳія

Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ

Рождение ребёнка
13.07.1883

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Аполлинарія

Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ

Рождение ребёнка
11.06.1888

Сын: Серковъ Кириллъ

Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1891

Сын: Серковъ Алексей

Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.05.1916
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Паралича
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