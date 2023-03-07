Серкова (Антипина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения10.11.1850
Дата смерти28.05.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1850
Отец: Антипинъ Паѵелъ
Мать: Антипина Ирина
Бракосочетание
06.02.1870
Муж: Серковъ Демьянъ
Рождение ребёнка
1872
Сын: Серковъ Григорій
Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ
Рождение ребёнка
26.01.1874
Сын: Серковъ Иванъ
Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ
Рождение ребёнка
1876
Сын: Серковъ Андрей
Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Кофейникова Анастасія
Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Агаѳія
Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ
Рождение ребёнка
13.07.1883
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Аполлинарія
Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ
Рождение ребёнка
11.06.1888
Сын: Серковъ Кириллъ
Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ
Рождение ребёнка
05.03.1891
Сын: Серковъ Алексей
Отец ребёнка: Серковъ Демьянъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.05.1916
Причина смерти: Паралича