Кофейникова (Серкова) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКофейникова (Серкова) Анастасія

Кофейникова (Серкова) Анастасія

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Серковъ Демьянъ

Мать: Серкова Екатерина

Бракосочетание
02.02.1898

Муж: Кофейниковъ Григорий

Рождение ребёнка
09.02.1899

Сын: Кофейниковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Григорий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1901

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Кофейниковъ Григорий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1903

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кофейниковъ Григорий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1906

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кофейниковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1908

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Кофейниковъ Григорий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close