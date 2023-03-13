Кофейникова (Серкова) Анастасія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Серковъ Демьянъ
Мать: Серкова Екатерина
Бракосочетание
02.02.1898
Муж: Кофейниковъ Григорий
Рождение ребёнка
09.02.1899
Сын: Кофейниковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Григорий
Рождение ребёнка
10.02.1901
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Кофейниковъ Григорий
Рождение ребёнка
03.09.1903
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кофейниковъ Григорий
Рождение ребёнка
08.02.1906
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кофейниковъ Григорий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1908
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Кофейниковъ Григорий