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Воздвиженский Александр Васильевич

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Место рождения

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

09.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: Воздвиженский Василий Яковлевич

Мать: Воздвиженская Любовь Александровна

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Работа или профессия
Неизвестно
МТС, бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Старая Ювала, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
18.03.1923

Сын: Воздвиженский Валентин Александрович

Мать ребёнка: не указана

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
09.11.1937
Растрелен. Обвинение «Союз спасения России».
Реабилитация осужденного
?.01.1989

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