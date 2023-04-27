Воздвиженский Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1890 ст.
Дата смерти09.11.1937
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
МТС, бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Старая Ювала, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
18.03.1923
Сын: Воздвиженский Валентин Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.11.1937
Растрелен. Обвинение «Союз спасения России».
Реабилитация осужденного
?.01.1989