Воздвиженский Валентин Александрович
Место рождения
Дата рождения18.03.1923
Дата смерти02.06.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1923
Отец: Воздвиженский Александр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воздвиженский Борис Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Образование
С 01.09.1931 по 25.05.1938
Елгай, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Образование
С 01.09.1939 по 25.04.1940
Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Обучался на 10 месячных курсах подготовки учителей начальной школы при при Усть - Пристанской средней школе.
Призыв на военную службу
С 24.08.1942 по 30.06.1974
Воинское звание: подполковник Наименование воинской части: 86 зап 35 зсбр , 1011 сп 292 сд 36 А
Рождение ребёнка
09.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
02.06.1996
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия