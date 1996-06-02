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Воздвиженский Валентин Александрович

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Место рождения

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

18.03.1923

Дата смерти

02.06.1996

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1923

Отец: Воздвиженский Александр Васильевич

Мать: не указана

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воздвиженский Борис Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Образование
С 01.09.1931 по 25.05.1938
Елгай, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Образование
С 01.09.1939 по 25.04.1940
Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Обучался на 10 месячных курсах подготовки учителей начальной школы при при Усть - Пристанской средней школе.
Призыв на военную службу
С 24.08.1942 по 30.06.1974
Воинское звание: подполковник Наименование воинской части: 86 зап 35 зсбр , 1011 сп 292 сд 36 А
Рождение ребёнка
09.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
02.06.1996
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

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