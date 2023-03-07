Тихомолова Устинья Арефьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1874
Дочь: Тихонова Анастасия Тихомолова
Отец ребёнка: Тихомолов (вахмистр) Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.06.1883
Сын: Тихомолов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Тихомолов (вахмистр) Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно