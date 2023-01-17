Тихомолов (вахмистр) Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомолов (вахмистр) Иван Тимофеевич

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.12.1874

Дочь: Тихонова Анастасия Тихомолова

Мать ребёнка: Тихомолова Устинья Арефьевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.06.1883

Сын: Тихомолов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Тихомолова Устинья Арефьевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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