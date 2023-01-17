Тихомолов (вахмистр) Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1874
Дочь: Тихонова Анастасия Тихомолова
Мать ребёнка: Тихомолова Устинья Арефьевна
Рождение ребёнка
14.06.1883
Сын: Тихомолов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Тихомолова Устинья Арефьевна
Смерть
Неизвестно