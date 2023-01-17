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Тихонова Анастасия Тихомолова

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1874

Отец: Тихомолов (вахмистр) Иван Тимофеевич

Мать: Тихомолова Устинья Арефьевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1897

Дочь: Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Тихонов Иван Степанович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1897

Муж: Тихонов Иван Степанович

Рождение ребёнка
18.05.1900

Сын: Тихонов Иван Иванович

Отец ребёнка: Тихонов Иван Степанович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1900

Сын: Тихонов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Тихонов Иван Степанович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1907

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Тихонов Иван Степанович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1909

Сын: Тихонов Иван Иванович

Отец ребёнка: Тихонов Иван Степанович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1913

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Тихонов Иван Степанович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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