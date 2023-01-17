Тихонова Анастасия Тихомолова
Место рождения
Дата рождения21.12.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1874
Рождение ребёнка
30.10.1897
Дочь: Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Тихонов Иван Степанович
Бракосочетание
12.?.1897
Рождение ребёнка
18.05.1900
Отец ребёнка: Тихонов Иван Степанович
Рождение ребёнка
18.05.1900
Отец ребёнка: Тихонов Иван Степанович
Рождение ребёнка
27.04.1907
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Тихонов Иван Степанович
Рождение ребёнка
12.06.1909
Отец ребёнка: Тихонов Иван Степанович
Рождение ребёнка
23.10.1913
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Тихонов Иван Степанович
Смерть
Неизвестно