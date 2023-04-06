Тихонов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
30.10.1897
Дочь: Зиновия Ивановна
Мать ребёнка: Тихонова Анастасия Тихомолова
Бракосочетание
12.?.1897
Рождение ребёнка
18.05.1900
Мать ребёнка: Тихонова Анастасия Тихомолова
Рождение ребёнка
18.05.1900
Мать ребёнка: Тихонова Анастасия Тихомолова
Рождение ребёнка
27.04.1907
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Тихонова Анастасия Тихомолова
Рождение ребёнка
12.06.1909
Мать ребёнка: Тихонова Анастасия Тихомолова
Рождение ребёнка
23.10.1913
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Тихонова Анастасия Тихомолова
Смерть
Неизвестно