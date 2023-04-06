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Тихонов Иван Степанович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Тихонов - Лобачев Степан Дмитриевич

Мать: Тихонова Меланья Романова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1897

Дочь: Зиновия Ивановна

Мать ребёнка: Тихонова Анастасия Тихомолова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1897

Жена: Тихонова Анастасия Тихомолова

Рождение ребёнка
18.05.1900

Сын: Тихонов Иван Иванович

Мать ребёнка: Тихонова Анастасия Тихомолова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1900

Сын: Тихонов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Тихонова Анастасия Тихомолова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1907

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Тихонова Анастасия Тихомолова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1909

Сын: Тихонов Иван Иванович

Мать ребёнка: Тихонова Анастасия Тихомолова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1913

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Тихонова Анастасия Тихомолова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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