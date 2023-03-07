Шнайдер (Исанькова) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнайдер (Исанькова) Галина Сергеевна

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Место рождения

Андрюшино, Гаринский, Свердловская область

Дата рождения

20.10.1938

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1938

Отец: Исаньков Сергей Иванович

Мать: Исанькова Софья Абрамовна

Андрюшино, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.12.1956

Дочь: Сидунова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Шнайдер Андрей Филиппович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.1958

Дочь: Кетчик Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Шнайдер Андрей Филиппович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.04.1960

Дочь: Лобкова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Шнайдер Андрей Филиппович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1962

Сын: Шнайдер Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Шнайдер Андрей Филиппович

Косагаш, Иртышский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
11.11.1969

Дочь: Фадеева Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Шнайдер Андрей Филиппович

Косагаш, Иртышский район, Павлодарская область
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