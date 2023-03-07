Шнайдер (Исанькова) Галина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения20.10.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1938
Рождение ребёнка
08.12.1956
Дочь: Сидунова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Шнайдер Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
08.02.1958
Дочь: Кетчик Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Шнайдер Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
07.04.1960
Дочь: Лобкова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Шнайдер Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
02.09.1962
Отец ребёнка: Шнайдер Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
11.11.1969
Дочь: Фадеева Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Шнайдер Андрей Филиппович