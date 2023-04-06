Кетчик (Шнайдер) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кетчик (Шнайдер) Ольга Андреевна

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Место рождения

Карпинск, Карпинск, Свердловская область

Дата рождения

08.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1958

Отец: Шнайдер Андрей Филиппович

Мать: Шнайдер Галина Сергеевна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.06.1978

Дочь: Бец Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Кетчик Владимир Вильямович

Рождение ребёнка
19.08.1980

Сын: Кетчик Александр Владимирович

Отец ребёнка: Кетчик Владимир Вильямович

Рождение ребёнка
16.05.1991

Сын: Кетчик Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Кетчик Владимир Вильямович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кетчик Владимир Вильямович

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