Кетчик (Шнайдер) Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1958
Рождение ребёнка
27.06.1978
Дочь: Бец Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Кетчик Владимир Вильямович
Рождение ребёнка
19.08.1980
Сын: Кетчик Александр Владимирович
Отец ребёнка: Кетчик Владимир Вильямович
Рождение ребёнка
16.05.1991
Сын: Кетчик Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Кетчик Владимир Вильямович
Бракосочетание
Неизвестно