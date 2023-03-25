Бец Оксана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1978
Отец: Кетчик Владимир Вильямович
Мать: Кетчик Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1995
Дочь: Бец Анна Павловна
Отец ребёнка: Бец Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1997
Сын: Бец Андрей Павлович
Отец ребёнка: Бец Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1999
Сын: Бец Альберт Павлович
Отец ребёнка: Бец Павел Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бец Павел Фёдорович