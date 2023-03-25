Бец Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бец Оксана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1978

Отец: Кетчик Владимир Вильямович

Мать: Кетчик Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
1995

Дочь: Бец Анна Павловна

Отец ребёнка: Бец Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
1997

Сын: Бец Андрей Павлович

Отец ребёнка: Бец Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
1999

Сын: Бец Альберт Павлович

Отец ребёнка: Бец Павел Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бец Павел Фёдорович

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