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Сапогов Александр Яковлевич

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Место рождения

Плоское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

04.01.1846 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Сапогов Яков Васильевич

Мать: не указана

Плоское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.08.1844 ст.

Дочь: Сапогова София Александровна

Мать ребёнка: Сапогова Юлия Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапогова Мария Александровна

Мать ребёнка: Сапогова Юлия Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапогова Варвара Александровна

Мать ребёнка: Сапогова Юлия Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапогова Юлия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Гилленшмидт Анна Александровна

Мать ребёнка: Сапогова Юлия Александровна

Плоское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.01.1846 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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