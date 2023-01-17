Сапогов Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти04.01.1846 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Сапогов Яков Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1844 ст.
Дочь: Сапогова София Александровна
Мать ребёнка: Сапогова Юлия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапогова Мария Александровна
Мать ребёнка: Сапогова Юлия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапогова Варвара Александровна
Мать ребёнка: Сапогова Юлия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Гилленшмидт Анна Александровна
Мать ребёнка: Сапогова Юлия Александровна
Смерть
04.01.1846 ст.