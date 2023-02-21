Сапогова (Левашова) Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левашов Александр Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1844 ст.
Дочь: Сапогова София Александровна
Отец ребёнка: Сапогов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапогова Мария Александровна
Отец ребёнка: Сапогов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапогова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Сапогов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Гилленшмидт Анна Александровна
Отец ребёнка: Сапогов Александр Яковлевич
Плоское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно