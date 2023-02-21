Сапогова (Левашова) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапогова (Левашова) Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левашов Александр Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1844 ст.

Дочь: Сапогова София Александровна

Отец ребёнка: Сапогов Александр Яковлевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапогова Мария Александровна

Отец ребёнка: Сапогов Александр Яковлевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапогова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Сапогов Александр Яковлевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Гилленшмидт Анна Александровна

Отец ребёнка: Сапогов Александр Яковлевич

Плоское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапогов Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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