Малашенкова (Шукутина) Евдокия (Георгиева)
Место рождения
Дата рождения17.02.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1879
Рождение ребёнка
27.12.1897
Сын: Малашенков Фёдор Дмитриев
Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1899
Дочь: Елена Дмитриева
Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1900
Дочь: Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1902
Дочь: Пелагея Дмитриева
Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1903
Сын: Малашенков Пётр ст.
Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1904
Сын: Малашенков Иоанн Дмитриев
Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
12.02.1905
Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1906
Дочь: Пелагея Дмитриева
Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1908
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1909
Сын: Малашенков Филипп Дмитриев
Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1915
Сын: Малашенков Иван мл.
Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно