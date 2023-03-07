Малашенкова (Шукутина) Евдокия (Георгиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенкова (Шукутина) Евдокия (Георгиева)

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

17.02.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1879

Отец: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Мать: Шукутина Васса Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1897

Сын: Малашенков Фёдор Дмитриев

Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1899

Дочь: Елена Дмитриева

Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1900

Дочь: Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1902

Дочь: Пелагея Дмитриева

Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1903

Сын: Малашенков Пётр ст.

Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1904

Сын: Малашенков Иоанн Дмитриев

Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов

Рождение ребёнка
12.02.1905

Сын: Малашенков Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1906

Дочь: Пелагея Дмитриева

Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1908

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1909

Сын: Малашенков Филипп Дмитриев

Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911

Сын: Малашенков Пётр Дмитриев

Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1915

Сын: Малашенков Иван мл.

Отец ребёнка: Малашенков Дмитрий Гаврилов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губю
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малашенков Дмитрий Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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