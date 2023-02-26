Шукутина Васса Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шукутина Васса Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

04.01.1916

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Марченкова Федора (Георгиева)

Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Шукутин Карп Георгиев

Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.09.1872

Дочь: София Георгиева

Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1875

Сын: Шукутин Никифор Георгиев

Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1876

Дочь: Феодосия Георгиева

Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1877

Дочь: Анастасия Егорова

Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1879

Дочь: Малашенкова Евдокия (Георгиева)

Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1881

Сын: Шукутин Иван Георгиев

Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1882

Сын: Шакуто (шукутин) Андрей (Георгиев)

Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1884

Сын: Шукутин Михаил Георгиев

Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Мария Георгиева

Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1886

Сын: Шукутин Фёдор Георгиев

Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.10.1887

Дочь: Матрона (Георгиева)

Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Шукутин Василий Егоров

Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шукутин Илья Георгиев

Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1891

Сын: Шукутин Парфений Георгиев

Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1893

Сын: Шукутин Пётр Георгиев

Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
04.01.1916
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище
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