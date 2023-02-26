Шукутина Васса Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти04.01.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Марченкова Федора (Георгиева)
Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов
Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов
Дочь: София Георгиева
Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов
Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов
Дочь: Феодосия Георгиева
Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов
Дочь: Анастасия Егорова
Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов
Дочь: Малашенкова Евдокия (Георгиева)
Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов
Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов
Сын: Шакуто (шукутин) Андрей (Георгиев)
Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов
Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов
Дочь: Мария Георгиева
Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов
Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов
Дочь: Матрона (Георгиева)
Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов
Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов
Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов
Сын: Шукутин Парфений Георгиев
Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов
Отец ребёнка: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов