Шакуто (Шукутин) Андрей (Георгиев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакуто (Шукутин) Андрей (Георгиев)

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

03.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1882

Отец: Шукутин Георгий (Егор) Филиппов

Мать: Шукутина Васса Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1902

Жена: Шакуто (шукутина) Акилина Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Шакуто (шукутина) Акилина Егорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Шукутин Косьма Андреев

Мать ребёнка: Шакуто (шукутина) Акилина Егорова

Рождение ребёнка
1906

Сын: Шукутин Василий Андреев

Мать ребёнка: Шакуто (шукутина) Акилина Егорова

Рождение ребёнка
1908

Дочь: София Андреева

Мать ребёнка: Шакуто (шукутина) Акилина Егорова

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Александра Андреева

Мать ребёнка: Шакуто (шукутина) Акилина Егорова

Рождение ребёнка
16.07.1916

Сын: Шукутин Илья Андреев

Мать ребёнка: Шакуто (шукутина) Акилина Егорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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