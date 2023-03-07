Шакуто (Шукутин) Андрей (Георгиев)
Место рождения
Дата рождения03.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1882
Бракосочетание
28.01.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Шакуто (шукутина) Акилина Егорова
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Шакуто (шукутина) Акилина Егорова
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Шакуто (шукутина) Акилина Егорова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: София Андреева
Мать ребёнка: Шакуто (шукутина) Акилина Егорова
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Александра Андреева
Мать ребёнка: Шакуто (шукутина) Акилина Егорова
Рождение ребёнка
16.07.1916
Сын: Шукутин Илья Андреев
Мать ребёнка: Шакуто (шукутина) Акилина Егорова
Смерть
Неизвестно