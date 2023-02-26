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Малашенков Пётр ст.

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.09.1903

Дата смерти

19.05.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1903

Отец: Малашенков Дмитрий Гаврилов

Мать: Малашенкова Евдокия (Георгиева)

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.05.1905
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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