Малашенков Пётр ст.
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.09.1903
Дата смерти19.05.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1903
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.05.1905
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище