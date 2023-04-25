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Швецов Алексей

Место рождения

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсентьева (Швецова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1921

Сын: Швецов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Швецова Авдотья

Марково, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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