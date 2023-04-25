Швецов Алексей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швецов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швецова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсентьева (Швецова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1921
Мать ребёнка: Швецова Авдотья
Марково, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно