Швецов Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвецов Павел Алексеевич

Швецов Павел Алексеевич

Место рождения

Марково, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.01.1921

Дата смерти

27.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1921

Отец: Швецов Алексей

Мать: Швецова Авдотья

Марково, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.10.1948

Сын: Швецов Вячеслав Павлович

Мать ребёнка: Швецова Мария Николаевна

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.07.1953

Сын: Швецов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова Мария Николаевна

Смерть
27.03.1992