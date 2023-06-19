Швецов Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1921
Дата смерти27.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1921
Отец: Швецов Алексей
Мать: Швецова Авдотья
Рождение ребёнка
08.10.1948
Мать ребёнка: Швецова Мария Николаевна
Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.07.1953
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швецова Мария Николаевна
Смерть
27.03.1992